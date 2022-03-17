Кассационный суд отложил рассмотрение жалобы Газизова на 7 апреля

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что Кассационный суд Самары отложил рассмотрение жалобы бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова к клубу.

«Суд отложили на 7 апреля. Все расстроены. Нет никакой причины, нужно изучить материалы дела», — сказала Завьялова «СЭ».

11 июня 2021 года суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда — общая сумма составляет почти 400 миллионов рублей. Ранее сторона Газизова также выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам поданы апелляционные жалобы. 7 декабря того же года Верховный суд Башкирии отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от «Спартака».

На прошлой неделе, 11 марта представитель «Спартака» Елена Чачуа рассказала о ходе судебного дела между Газизовым и Федуном, отметив, что суд вынес решение и отказал в удовлетворении иска Газизова в полном объеме.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В данный момент специалист занимает аналогичную должность в «Уфе».