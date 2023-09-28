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Сегодня, 13:28

Семак высказался о поражении «Локомотиву»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении «Локомотиву» (1:2) в 9-м туре РПЛ.

«Ничего страшного. Поражения — тоже часть нашей работы. Невозможно всегда выигрывать. Наша работа в том, чтобы выигрывать чаще, а проигрывать — реже. Десять потерянных очков из 27 возможных — повод для беспокойства или пища для размышлений? На сегодняшний день это пища для размышлений, ничего катастрофического не произошло. Перед стартом этого чемпионата все говорили, что будет сложный сезон — конкуренты подтянулись. Это чемпионат, в котором нам очень непросто. Наша задача — делать то, что должны, а дальше посмотрим, как будет складываться сезон», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Он также сравнил этот матч с поражением от «Динамо».

«С футбольной точки зрения это были разные матчи. Если взять матч с «Динамо», то первый тайм мы сыграли хуже своих возможностей, а второй провели хорошо. Что касается «Локомотива», то это была одинаковая с точки зрения качества игра — может быть, во втором тайме играли чуть лучше, чем в первом, но, к сожалению, количество моментов и качество игры не всегда совпадают с результатом на табло. Думаю, это был матч как раз из этой серии. Ма заслуживали другого результата, но такое в спорте случается, причем достаточно часто», — добавил Семак.

После 9 матчей «Зенит» с 17 очками занимает третье место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка. «Локомотив» набрал 15 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-09-28-sergey-semak-v-orenburge-nas-zhdet-ochen-interesnaya-igrayushchaya-komanda.htm
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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Ростов – Урал
 - : -
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Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
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Рубин – Краснодар
 - : -
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Кр. Советов – Спартак
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