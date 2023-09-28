Семак заявил, что участие Кержакова, Караваева и Мостового в матче с «Оренбургом» под вопросом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что участие вратаря Михаила Кержакова, защитника Вячеслава Караваева и полузащитника Андрея Мостового в матче 10-го тура РПЛ с «Оренбургом» под вопросом.

«Почему Кержакова нет среди вратарей? Нет ни Михаила Кержакова, ни Славы Караваева. Андрей Мостовой тоже участвует в тренировках только фрагментарно — его участие в матче под вопросом. Мишу и Славу беспокоят определенные проблемы, поэтому их участие в матче под вопросом. Прогрессирует ли Мостовой в плане восстановления? Да. Какие-то тренировки он проводил вместе с командой, но на сто процентов еще не готов, поэтому мы варьируем его нагрузку. Какие-то тренировки он проводит вместе с командой, а какие-то — в индивидуальном режиме, чтобы игрок набрал хорошие кондиции и был готов на сто процентов», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Он также рассказал, что следит за выступлениями Михайлова, Адамова, Хотулева и Капленко.

«Следим, конечно. При подготовке к матчам с такими командами у нас появляется больше возможностей для того, чтобы посмотреть на действия игроков. За исключением Михайлова, который только перешел, все остальные уже сыграли определенное количество матчей», — добавил Семак.

«Зенит» с 17 очками расположился на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. 30 сентября петербуржцы сыграют против «Оренбурга». Матч начнется в 12.00 по московскому времени.