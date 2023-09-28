Рафаэль Шафеев назначен главным арбитром матча «Крылья Советов» — «Спартак»
Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей, которые будут работать на матчах 10-го тура РПЛ.
Главным арбитром встречи «Крылья Советов» — «Спартак» назначен Рафаэль Шафеев. Его ассистентами станут Игорь Демешко и Рустам Мухтаров. Резервный судья — Алексей Сухой, ВАР — Артур Федоров, АВАР — Валерий Данченко.
Матчи 10-го тура РПЛ пройдут с 29 сентября по 1 октября.
Все назначения судей на матчи 10-го тура РПЛ:
29 сентября (пятница)
«Ростов» — «Урал»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Хамид Талаев, Алексей Воронцов; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Зуев.
30 сентября (суббота)
«Оренбург» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Андрей Образко, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Хральцов.
«Локомотив» — «Пари НН»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мартынов.
«Рубин» — «Краснодар»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Кирилл Левников; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Лапочкин.
ЦСКА — «Балтика»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Эдуард Малый.
1 октября (воскресенье)
«Факел» — «Сочи»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Артем Любимов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Юрий Баскаков.
«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Гвардис.
«Ахмат» — «Динамо»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Владимир Москалев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Андрей Бутенко.
Лидером турнирной таблицы РПЛ-2023/24 после 9 туров является «Краснодар» с 21 очком. Вторую строчку занимают «Крылья Советов» с 18 очками, третьим идет «Зенит», у которого 17 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|- : -
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1