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Судейство

Сегодня, 13:23

Рафаэль Шафеев назначен главным арбитром матча «Крылья Советов» — «Спартак»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Рафаэль Шафеев (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей, которые будут работать на матчах 10-го тура РПЛ.

Главным арбитром встречи «Крылья Советов» — «Спартак» назначен Рафаэль Шафеев. Его ассистентами станут Игорь Демешко и Рустам Мухтаров. Резервный судья — Алексей Сухой, ВАР — Артур Федоров, АВАР — Валерий Данченко.

Матчи 10-го тура РПЛ пройдут с 29 сентября по 1 октября.

Все назначения судей на матчи 10-го тура РПЛ:

29 сентября (пятница)

«Ростов» — «Урал»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Хамид Талаев, Алексей Воронцов; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Зуев.

30 сентября (суббота)

«Оренбург» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Андрей Образко, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Хральцов.

«Локомотив» — «Пари НН»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мартынов.

«Рубин» — «Краснодар»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Кирилл Левников; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Лапочкин.

ЦСКА — «Балтика»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Эдуард Малый.

1 октября (воскресенье)

«Факел» — «Сочи»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Артем Любимов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Гвардис.

«Ахмат» — «Динамо»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Владимир Москалев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Андрей Бутенко.

Лидером турнирной таблицы РПЛ-2023/24 после 9 туров является «Краснодар» с 21 очком. Вторую строчку занимают «Крылья Советов» с 18 очками, третьим идет «Зенит», у которого 17 очков.

Футбол
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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