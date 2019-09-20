Семак удалил пост, в котором возмущался решением по Кокорину

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак удалил пост в Instagram, в котором высказал недовольство решением РФС отказать в регистрации Александру Кокорину.

— Прошу прощения за удаленный пост, информация требует более тщательного изучений и проверки, — написал Семак.

Напомним, что в первой записи Семак писал: «Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти,на сей раз раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Кокорину А. заниматься его работой. Мало того что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания)...так теперь его решили ещё на 5 месяцев оставить без футбола».

28-летний Кокорин прошел тесты у спортивного врача, проверку у невролога, кардиолога, травматолога и других специалистов, а также процедуры ЭКГ и УЗИ. В ближайшее время российский футболист начнет тренироваться по индивидуальной программе.

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