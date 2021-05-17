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Нойштедтер — о заключительном матче сезона: «Динамо» показало характер»

12:41
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Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над ЦСКА (3:2) в 30-м туре Тинькофф РПЛ.

«Очень рад, что мы выиграли у ЦСКА, хорошо закончили сезон. Видно, что команда умеет, что команда хочет, есть характер, так и надо дальше играть. Что будет со мной? Не знаю, увидим (контракт Нойштедтера истекает в начале июня этого года — прим. «СЭ»)», — сказал футболист.

ЦСКА с 50 очками занял шестое место по итогам сезона-2020/21 и впервые за 20 лет не попал в еврокубки. «Динамо» заняло седьмую строчку, набрав 50 очков, но уступив армейцам по дополнительным показателям.

(Севастиан Терлецкий)

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