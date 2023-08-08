В РФС рассказали о подготовке матча легенд «Спартака» и сборной мира: «Сделаем яркий перформанс с болельщиками»

Директор по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин рассказал «СЭ» об организации товарищеского матча между легендами «Спартака» и сборной мира.

Игра будет посвящена бывшему полузащитнику красно-белых Илье Цымбаларю, который умер 10 лет назад, в 2013 году, в возрасте 44 лет.

«В этом году исполняется 10 лет, как с нами нет Ильи Цымбаларя. Обойти вниманием такую дату РФС не мог. У его сына Олега давно была мечта провести матч легенд «Спартака» и мадридского «Реала». Хотели в июне 2023 года, как раз к дню рождения Ильи, провели первые переговоры. Но в конце концов королевский клуб предпочел отказаться, опасаясь возможных санкций. В итоге родилась идея со сборной мира.

Цымбаларь — единственный футболист из российского чемпионата, который вызывался в сборную мира в 1999 году и сыграл в матче открытия Олимпийского стадиона в Сиднее. Сейчас наша задача — пригласить звезд мирового футбола на гала-матч с легендами «Спартака» в рамках нашего проекта «Лига легенд». Ряд футболистов уже дали согласие на участие, их имена вы уже упоминали в первых новостях о матче. Уверен, что клуб с радостью поддержит инициативу РФС. В начале сентябре окно ФИФА, и люди вернутся из отпусков. Мы обязательно сделаем яркий перформанс с болельщиками, интересный матч-дэй. Хочется собрать аншлаг», — сказал Терешин «СЭ».

Цымбаларь вместе со «Спартаком» шесть раз выигрывал чемпионат России и дважды — Кубок страны. На его счету 204 игры в составе московской команды, 54 забитых мяча и 40 результативных передач. За сборную России он провел 25 матчей, в которых забил 4 гола.