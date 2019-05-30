Семак рассказал, за что в "Зените" любят Заболотного

Главный тренер "Зенита"​ Сергей Семак поделился мнением о нападающем Антоне Заболотном​. Специалист считает, что 27-летний футболист обладает высоким уровнем самоиронии.

– Видео с манекеном? Антон прекрасно знает, что у меня ничего за пазухой нет. Если это смешной момент, то это смешной момент. Заболотный очень адекватный человек, и мне хотелось бы, чтоб таких людей было как можно больше. И в дебрях Инстаграма, и вообще. Нужно правильно понимать, как реагировать на высказывания.

– После игры с "Енисеем" Антон ходил с баннером "Антошка, давай забей немножко".

– Да, и это характеризует его как удивительно самоироничного человека. Просто молодец. Стоит ему поаплодировать. Он может делать, что может. Выкладывается на тренировках, растет. Требовать от него невозможного – бессмысленно. По мне, он молодец, профессионал и свою работу делает хорошо. Не зря все его любят в команде.

– Неслучайно, что именно Антон сделал золотую голевую передачу в матче с "Ахматом"​.

– Ничего не бывает незаслуженно.

В сезоне 2018/19 Антон Заболотный провел за "Зенит" 30 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.