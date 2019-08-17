Семак рассказал про травмы Малкома и Дриусси

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против «Ахмата» посетовал на травмы игроков и отметил, что игра будет сложной.

Появления Ригони и Ерохина связано с тем, что наши фланговые полузащитники из-за травм выбыли, — отметил Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — Поэтому сегодня играют те, кто заслуживает того, чтобы играть в стартовом составе.

— На что заостряли внимание при подготовке?

— Команда у соперника немного поменялась. Пониманием, что будет сложно, учитывая историю последних матчей. Должны играть и выкладываться на сто процентов, чтобы добиться результата.

— Насколько серьезная травма у Малкома?

— Тяжелая. И у него, и у Дриусси. На полгода. Это приличный срок, потом нужно будет восстанавливаться. Хотелось бы, чтобы они меньше пропустили, и очень ждем их возвращения.