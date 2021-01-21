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Семак рассказал о состоянии здоровья Дзюбы и Лунева

19:24
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после контрольного матча с «Ригой» (4:0) в Дубае рассказал, как себя чувствуют голкипер Андрей Лунев и форвард Артем Дзюба.

Напомним, оба игрока перед началом сборов сдали положительные тесты на коронавирус. Футболисты присоединятся к петербургскому клубу позже.

«Провели обследование, пока ничего не изменилось. Дзюба и Лунев чувствуют себя нормально, но мы ждем, когда тесты будут отрицательными, и ситуация позволит им приехать», — прокомментировал Семак «СЭ».

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