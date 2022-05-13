Кузяев: «Зенит» не имеем турнирных задач, но и «Спартак» тоже ни на что не претендует, будет хорошая игра»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

— Мы будем играть так же, как и всегда, не будем придумывать что-то новое. В последних матчах игра нам давалась, мы действовали успешно. Да, «Спартак» — принципиальный соперник хороший раздражитель. Мы не имеем турнирных задач, но и «Спартак» тоже ни на что не претендует. Будет хорошая игра, болельщикам понравится.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 15 мая.