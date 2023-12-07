Мелехин дисквалифицирован на две игры

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин дисквалифицирован на два матча РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

Мелехин удален в матче 17-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2), как указано в протоколе, за «агрессивное поведение, удар соперника мячом во время остановки игры».

В соответствии со статьей 94 дисциплинарного регламента РФС, это наказывается дисквалификацией на срок до четырех матчей.