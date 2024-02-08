Семак — о победе над «Шанхай Шэньхуа»: «Положительных моментов было гораздо больше, забили хорошие мячи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче Кубка равноправия с «Шанхай Шэньхуа» (6:0).

— Хороший матч, жесткий. Слава Богу, без травм. Если по игре, то положительных моментов было гораздо больше, забили хорошие мячи.

— По счету и по игре сегодня матч получился уверенным. Но есть что-то, чем сегодня вы не совсем довольны?

— Есть те ошибки, которые были в начале атаки: мы не всегда правильно располагались. Были стандартные положения опасные у наших ворот... Но это касается первого тайма, а во втором значительно меньше было моментов. Мы стали лучше реагировать на потери мяча.

— Третий матч подряд в заявке нет Кержакова. Почему? Когда он сможет играть?

— Он приболел. Со вчерашнего дня он уже тренируется, по этой причине он отсутствовал.

9 февраля команда Сергея Семака встретится с «Аль-Раяном» из Катара. Команда Леонида Слуцкого 25 февраля сыграет с «Шанхай Порт» в финале Суперкубка Китая.