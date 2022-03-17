Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 22-го тура премьер-лиги против «Арсенала». В частности, специалист отметил, что полузащитник Вилмар Барриос привык к перелетам.

— Барриос получил вызов в сборную Колумбии. Сейчас со многими странами у России нет авиасообщения. Это скажется на его логистике?

— Случиться может что угодно, опасаться можно всего. И раньше не было прямых рейсов, а сейчас есть варианты: Дубай, Стамбул. А по его поездкам... Он столько летает! В прошлом году он за день до матча возвращался перед тем же «Арсеналом», перед «Челси». Окна сборных сдвинулись и не позволяют нам в каких-то матчах рассчитывать на Вильмара. К перелетам он привык, но сейчас сложно что-то предполагать. На сегодняшний день ситуация такая. Мы надеемся, что она не ухудшится. Если не ухудшится, значит у него будет возможность вернуться своевременно.

Матч 22-го тура «Зенит» — «Арсенал» пройдет 19 марта в Санкт-Петербурге.