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Семак оценил, как может сказаться дисквалификация Вендела на «Зените» в матче с «Арсеналом»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 22-го тура премьер-лиги против «Арсенала».

— Вендел дисквалифицирован. Будут ли тактические перестановки?

— Посмотрим. Еще есть два дня, проанализируем состояние футболистов и подумаем, как лучше сыграть. Примем во внимание и соперника, и форму игроков. Кому-то удобно играть в тройке, кому-то в четверке защитников. В зависимости от этого выберем модель, по которой планируем играть.

— Чем силен «Арсенал»?

— Проблемы возникают не только с «Арсеналом». Когда мы много контролируем мяч и атакуем большими силами, вероятность пропустить быструю контратаку увеличивается. Это и произошло в матче первого круга. По качеству был хороший матч, мы создали много моментов, но умудрились проиграть. По качеству той игры у меня было меньше претензий, чем к другим матчам, в которых мы сыграли вничью. У «Арсенала» быстрая группа атаки, тот же Давиташвили и Кангва. Деспотович — игрок высокого уровня. Есть над чем подумать. В любом случае надо придерживаться баланса.

Вендел получил красную карточку в матче 21-го тура против «Крыльев Советов» (1:1).

Матч «Зенит» — «Арсенал» состоится в субботу, 19 марта. Начало — в 19.30 (мск).

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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