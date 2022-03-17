Семак оценил, как может сказаться дисквалификация Вендела на «Зените» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 22-го тура премьер-лиги против «Арсенала».

— Вендел дисквалифицирован. Будут ли тактические перестановки?

— Посмотрим. Еще есть два дня, проанализируем состояние футболистов и подумаем, как лучше сыграть. Примем во внимание и соперника, и форму игроков. Кому-то удобно играть в тройке, кому-то в четверке защитников. В зависимости от этого выберем модель, по которой планируем играть.

— Чем силен «Арсенал»?

— Проблемы возникают не только с «Арсеналом». Когда мы много контролируем мяч и атакуем большими силами, вероятность пропустить быструю контратаку увеличивается. Это и произошло в матче первого круга. По качеству был хороший матч, мы создали много моментов, но умудрились проиграть. По качеству той игры у меня было меньше претензий, чем к другим матчам, в которых мы сыграли вничью. У «Арсенала» быстрая группа атаки, тот же Давиташвили и Кангва. Деспотович — игрок высокого уровня. Есть над чем подумать. В любом случае надо придерживаться баланса.

Вендел получил красную карточку в матче 21-го тура против «Крыльев Советов» (1:1).

Матч «Зенит» — «Арсенал» состоится в субботу, 19 марта. Начало — в 19.30 (мск).