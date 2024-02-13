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Сегодня, 18:23

Семак прокомментировал трансферы Сутормина и Ду Кейроса

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу последних трансферных новостей.

Ранее питерцы отдали в аренду полузащитников Ду Кейроса и Алексея Сутормина в «Гремио» и «Сочи» соответственно.

«Что касается Ду Кейроса, мы дали ему возможность набирать игровую практику, что важно для молодого игрока. Мы понимаем, что это очень важно для прогресс», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Тренер также сообщил, что Сутормин сам захотел сменить команду, о чем заявил еще летом 2023 года. Он отметил, что сейчас команда справится без него.

«Своим отношением к делу он заслужил, чтобы команда и клуб пошли ему навстречу и приняли компромиссное решение», — добавил Семак.

Сутормин перешел в «Зенит» в 2019 году. В текущем сезоне на его счету 2 голевые передачи в 12 матчах во всех турнирах.

12 февраля «Зенит» объявил о переходе Ду Кейроса в «Гремио» до конца 2024 года.

Трансферы РПЛ: Сутормин перешел в «Сочи», «Зенит» отпустил бразильца

Источник: matchtv.ru
Алексей Сутормин
Сергей Семак
ФК Зенит
Ду Кейрос
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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