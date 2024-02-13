Семак прокомментировал трансферы Сутормина и Ду Кейроса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу последних трансферных новостей.

Ранее питерцы отдали в аренду полузащитников Ду Кейроса и Алексея Сутормина в «Гремио» и «Сочи» соответственно.

«Что касается Ду Кейроса, мы дали ему возможность набирать игровую практику, что важно для молодого игрока. Мы понимаем, что это очень важно для прогресс», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Тренер также сообщил, что Сутормин сам захотел сменить команду, о чем заявил еще летом 2023 года. Он отметил, что сейчас команда справится без него.

«Своим отношением к делу он заслужил, чтобы команда и клуб пошли ему навстречу и приняли компромиссное решение», — добавил Семак.

Сутормин перешел в «Зенит» в 2019 году. В текущем сезоне на его счету 2 голевые передачи в 12 матчах во всех турнирах.

12 февраля «Зенит» объявил о переходе Ду Кейроса в «Гремио» до конца 2024 года.

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