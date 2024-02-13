Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, какую пенсию получает.

«Какая у меня пенсия? 32 тысячи рублей. То есть я, человек, который более 30 лет отработал на руководящих должностях, получаю пенсию почти как обычный пенсионер по старости. Вот такая «справедливость». Дом на Рублевке? Он был построен аж 27 лет назад, когда я была вице-президентом ВТБ. По сегодняшним меркам, он вообще ничего не стоил. Там была пустая земля. Мы с друзьями и знакомыми организовали кооператив, начали за свои деньги строить дороги, проводить электричество... Сейчас бы пришлось заплатить в десятки раз больше. Можно сказать, что у нас маленькая деревня — живет всего 16 человек. И участки маленькие по сравнению с теперешними стандартами», — приводит слова Смородской Sport24.

Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010 года по август 2016-го. При ней железнодорожники завоевали бронзу чемпионата России в сезоне-2013/14 и выиграли Кубок страны в 2015-м.