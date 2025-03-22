Футбол
22 марта, 20:24

Ерохин — о разгромной победе «Зенита» над БАТЭ: «Хороший матч для подготовки к продолжению чемпионата»

Роман Кольцов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвел итоги матча Winline Суперсерии против белорусского БАТЭ (5:0).

«В целом, для нас это был хороший матч для подготовки к продолжению чемпионата. Было много движения и хороших атак. Соперник позволял контролировать мяч, выходить в атаку. Мы сегодня создали достаточно моментов.

За какое место в РПЛ боролся бы БАТЭ? Сложно сказать, ведь официальные игры отличаются от товарищеских. Не возьмусь прогнозировать», — сказал Ерохин «СЭ».

После 21 тура сине-бело-голубые с 43 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. 30 марта команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в матче 22-го тура.

  • zg

    Батэ бы играл в ЛФЛ

    22.03.2025

    • Семак считает, что дубль Соболева добавит ему уверенности

    Семак — о разгромной победе «Зенита» над БАТЭ: «Результат не имеет принципиального значения»
