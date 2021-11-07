Семак прокомментировал ничейный матч «Зенита» с «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о заменах в команде по ходу матча 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (0:0).

«Что касается замен, то по первому тайму понятно, что мы много контролировали мяч, но остроты с этого владения мы не имели. Поэтому мы решили поменять структуру игры, замены и движение улучшить, которого нам не хватало. Когда команда глубоко обороняется, нужно быстро двигаться.

Насчет того, что получилось, а что нет, можно сказать, что практически весь второй тайм мы играли в меньшинстве, поэтому структура была другой, хотя даже в меньшинстве были какие-то подходы, моменты для взятия ворот. Их сложно назвать голевыми, но опасность была", — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

С 30 очками «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ после 14 туров. «Урал» с 11 очками идет на 16-й строчке.