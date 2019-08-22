Семак показал свою художественную работу в жанре супрематизм.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и игроки команды в рамках благотворительной акции «Синий квадрат» попробовали свои силы в супрематизме.

Делегация, в составе которой помимо Семака были Дуглас Сантос, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони, Магомед Оздоев, Эмануэль Маммана, Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Сердар Азмун, посетила Эрмитаж.

Отдельное внимание было уделено картине «Черный квадрат». Затем зенитовцы отправились создавать собственные варианты «квадратов».

— Художник из меня получился посредственный, — написал Семак в Instagram, выложив свою работу.