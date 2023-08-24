Экс-игрок «Спартака» Гаврилов рассказал о своем состоянии здоровья

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, как чувствует себя. 30 мая он попал в реанимацию.

«Все еще нахожусь дома и выполняю задания от логопеда и упражнения для руки от реабилитолога. Конечно, обстановка дома получше, но, единственное, не хватает процедур, которые есть в больнице: например, тренажер для рук», — цитирует Гаврилова Sport24.

Он перенес инсульт в результате закупорки артерии в области шеи. В конце июня Гаврилов был выписан из больницы.