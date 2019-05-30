Семак подарил жене золотую медаль РПЛ

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подарил своей супруге Анне золотую медаль РПЛ-2018/19. Соответствующее фото она опубликовала в сториз Инстаграма.

- Подарок от парня, который знает, что к бриллиантам я равнодушна, - такой подписью сопровождается фото.

Напомним, "Зенит" досрочно стал чемпионом России 4 мая, когда сине-бело-голубые сыграли вничью с "Ахматом" (1:1), а "Локомотив" проиграл "Арсеналу" (0:2), лишившись шансов на титул.

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