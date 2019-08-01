Семак ответил на вопрос о Малкоме

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед домашним матчем 4-го тура РПЛ против "Краснодара" ответил на вопрос о переходе нападающего "Барселоны" Малкома.

– Президент клуба подтвердил, что "Зенит" активно ведет переговоры по Малкому. Прежде всего, его приглашение это ваша инициатива или инициатива спортивного департамента? И что вы можете сказать об этом игроке? Его сильные и слабые стороны?

– Пока давайте говорить об игроках, которые есть у нас в составе. Если будут какие-то изменения в переговорах по Малкому, первые услышите. Не будем бежать впереди тех новостей, которые могут быть, а могут не быть. (Гоша Чернов)

По данным европейских СМИ, в пятницу 22-летний бразилец должен пройти медобследование, после чего подпишет контракт с российским клубом. Сумма трансфера составит 40 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов.

В прошлом сезоне Малком провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.

"СЭ" проведет трансляцию матча "Зенит" – "Краснодар". Встреча пройдет в субботу, 3 августа, начало – в 21.30.

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