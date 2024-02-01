Семак — о Кубке равноправия: «Турнир достаточно интересный, наша главная цель — качество игры»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от участия команды в Кубке равноправия.

Кубок равноправия — товарищеский турнир, который будет проходить в Катаре с 1 по 13 февраля. Помимо «Зенита» в нем примут участие «Сантос» (Бразилия), «Шанхай Шэньхуа» (Китай) и «Аль-Духаиль» (Катар).

«Турнир достаточно интересный, мы сыграем три игры в рамках Кубка равноправия, а также одну-две игры вне этого турнира. Конечно, у нас есть задача всегда побеждать, но главная цель на эти матчи — качество нашей игры», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

«Зенит» проведет первый матч на Кубке равноправия 5 февраля. Сине-бело-голубые сыграют с «Аль-Духаилем».