Спортивный директор «Родины» Зинин об Альбе: «Изначально была уверенность в Джонатане, ничего не поменялось»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин поделился с «СЭ» мнением о работе главного тренера команды Джонатана Альбы после победы над «Оренбургом» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ.

45-летний испанец возглавил команду 8 октября 2026 года. «Родина» под его руководством провела 10 матчей во всех турнирах, одержала 3 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

— Чувствуете ли сейчас, что «Родина» не ошиблась с выбором тренера?

— Да, у нас хорошие ощущения. Была уверенность изначально и ничего не поменялось в этом плане. Даже если бы сегодняшний результат не был положительным, мы все равно уверены, что двигаемся в правильном направлении.

«Родина» набрала 15 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 17 очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре 5 декабря «Оренбург» сыграет на выезде с «Акроном», а «Родина» в этот же день примет ЦСКА.