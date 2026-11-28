«Я не стендап-комик, но тоже могу что-то сказать». Глушенков и Соболев ответили Круговому после разгрома ЦСКА
«Зенит» разгромил ЦСКА в игре 16-го тура РПЛ — 4:1. Одним из главных героев встречи стал Максим Глушенков, оформивший дубль. После финального свистка полузащитник ответил Данилу Круговому на его стендап в предматчевом видео, которое выпустила пресс-служба армейцев.
И на поле, и у микрофона
Первый мяч Максим забил на 40-й минуте, когда петербуржцы уже вели в счете. Глушенков откликнулся на передачу Артема Карпукаса, выскочил один на один с Бориско и эффектно перебросил вышедшего из ворот голкипера.
В начале второго тайма Луис Энрике увеличил преимущество, однако свое слово все-таки сказал и Круговой. На 73-й минуте воспитанник «Зенита» отличился красивым дальним ударом. Вскоре Данил еще и вынес мяч практически с линии пустых ворот после очередного выпада Глушенкова. Но спастись от второго гола Максима не удалось — на 81-й минуте он разыграл отличную стенку с Александром Соболевым и оформил дубль.
А после финального свистка Глушенков подошел к журналисту «Матч ТВ», произнес всего несколько фраз и тут же ушел.
«Я, конечно, не стендап-комик, но тоже могу в принципе что-то сказать. Спасибо всем болельщикам, вы прекрасная публика».
Теперь на счету полузащитника 12 голов в нынешнем чемпионате — он единолично возглавляет гонку бомбардиров РПЛ.
Круговой сам раззадорил соперников
История противостояния двух футболистов началась еще в середине ноября. Напомним, Круговой раскритиковал Глушенкова за игру в товарищеском матче сборной России с Нигерией (3:3), заявив, что после выхода полузащитника «Зенита» национальная команда действовала в меньшинстве.
А за два дня до встречи пресс-служба армейцев выпустила проморолик под названием «Стендап о бывших». В нем Данил пошутил над количеством легионеров и воспитанников в составе петербуржцев, судейством и собственной зарплатой в бывшем клубе. Не обошлось и без очередного укола в адрес Глушенкова.
«Недавно же играла сборная России. Я тоже играл, старался. Хотя, оказывается, можно было вообще туда не приезжать. У нас же теперь сборная — это по желанию», — сказал Круговой в видео.
Петербуржцы ответили традиционной эпиграммой, назвав Данила «кругом, не помнящим родства», и напомнили армейцам, что те уже десять лет не выигрывали чемпионат России.
После победы в Москве свое отношение к словам Кругового выразил и полузащитник «Зенита» Артем Карпукас — сразу после того, как Глушенков отошел от микрофона.
«Слушайте, ну, вообще, это не очень правильно, не очень этично, наверное. Он [Круговой] в последнее время больше занимается медийностью, чем футболом. Ну а мы вышли сегодня побеждать и показали хороший уровень. В принципе могли забивать еще», — заявил футболист в эфире «Матч ТВ».
Высказался по теме и Соболев. Он удивился, что автогол Аззи изначально записали не на него, но сделал это с отсылкой на Кругового.
«Раз у нас открытый микрофон, выскажусь. А что, у нас, когда рикошет, теперь считается автогол? Я понять не могу. Что за бред? Питер, всех с победой. Было смешно», — написал Соболев в соцсетях.
Позднее Александр высказался для пресс-службы «Зенита».
«Стендап так стендап. Им надо больше тренироваться, а не снимать... Интересно, в ЦСКА довольны Круговым? Все-таки четыре пропустили, хотя он и забил... Вопросики, думаю, к нему есть», — сказал Соболев.
Голкипер петербуржцев Богдан Москвичев был краток: «Ребята из ЦСКА, думаю, больше не будут говорить столько. Мы не говорили — мы показывали, и все», — сказал футболист в эфире «Матч ТВ».
Круговой, проходя через микст-зону, ответил скромно: «Поговорил ли с Глушенковым? Нет. Всего хорошего. С наступающим новым годом».
Медийная служба «Зенита» тоже не прошла мимо стендапа — после финального свистка в социальных сетях клуба появилась нарезка из четырех голов и кадры со смеющимся Лусиано Гонду из «Стендапа о бывших».
«На этом у нас все. С вами был «Зенит» Санкт-Петербург. Спасибо!» — написали сине-бело-голубые.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
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2
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-22
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Балтика
|16
|6
|5
|5
|20-15
|23
|
8
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|5
|7
|18-21
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 4
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|1 : 0
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
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Педро
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|5
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Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
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Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|14
|1
|4