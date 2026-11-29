Зинин о победе «Родины» над «Оренбургом»: «Справедливость восторжествовала»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал «СЭ» победу команды над «Оренбургом» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ.

«Справедливость восторжествовала. И замены сработали, и в целом команда провела второй тайм гораздо мощнее, чем первый. Создавали давление. Очень рад, что победили. Победу посвящаем Ивану Тимошенко, у которого родилась двойня.

Игра Онугхи? Много кого можно отметить сегодня, в том числе Германа, который всегда выходит максимально заряженным. Он выполняет огромный объем черновой работы, создает, забивает голы и отдает результативные передачи. Отмечу его как одного из ведущих игроков этого матча», — сказал Зинин «СЭ».

«Родина» набрала 15 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 17 очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре 5 декабря «Оренбург» сыграет на выезде с «Акроном», а «Родина» в этот же день примет ЦСКА.