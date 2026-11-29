В воскресенье, 29 ноября, «Крылья Советов» и московское «Динамо» сыграют в 16-м туре премьер-лиги.

У москвичей не самые приятные воспоминания от последнего выезда в Самару. 24 октября они проиграли здесь «Акрону» (1:3) в рамках 12-го тура. Тогда у бело-голубых прервалась серия из семи побед в чемпионате.

Но «Крылья» на своем поле играют не очень успешно — лишь одна победа в четырех последних матчах РПЛ. Были поражения от «Факела» (1:2) и «Зенита» (0:3), ничья со «Спартаком» (1:1) и победа над «Оренбургом» (2:0).

Другой малоприятный факт для волжан — они не могут забить в ворота динамовцев на протяжении трех очных официальных встреч. Речь об игре в Кубке России (0:4) и двух встречах в чемпионате (0:4 и 0:0).

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Крылья Советов» — «Динамо». Присоединяйтесь!