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Сегодня, 08:00
«Крылья Советов» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 16-го тура чемпионата России.
«Крылья Советов — «Динамо»: потери
У «Динамо» травмированы полузащитники Бахтиер Зайнутдинов, Александр Кутицкий и Луис Чавес. Из-за перебора желтых карточек не сыграет защитник Давид Рикардо, а из-за удаления в прошлом туре на поле не выйдет защитник Максим Осипенко. У «Крыльев» могут не сыграть нападающие Мартин Крамарич и Никита Салтыков.
«Крылья Советов — «Динамо»: личные встречи
Самарцы — очень удобный соперник для москвичей. В последний раз «Крылья» обыгрывали динамовцев в основное время 23 февраля 2023 года во встрече Кубка России (2:1). Была у волжан еще одна победа в Кубке страны, но в серии пенальти — 27 августа 2025-го (0:0, 5:4 — по пенальти). После этого динамовцы выиграли в четырех матчах подряд (три в РПЛ, одна в Кубке) с общим счетом 11:2.
«Динамо»: форма в последних турах РПЛ
В 12-м туре бело-голубые на выезде проиграли «Акрону» (1:3) после чего на протяжении трех матчей набирают очки. На своем поле «Динамо» обыграло «Ахмат» (2:0), а на выезде — «Факел» (2:1). На прошлой неделе бело-голубые дома вдесятером сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).
«Крылья Советов»: форма в последних турах РПЛ
В пяти минувших матчах чемпионата самарцы чередуют поражения с победами. Дома «Крылья» проиграли «Факелу» (1:2) и «Зениту» (0:3), а на выезде — «Ростову» (0:3). Самарцы выиграли у «Рубина» на выезде (2:0) и «Оренбурга» дома (2:0).
Где смотреть трансляцию матча «Крылья Советов» — «Динамо»
Игру «Крыльев Советов» и «Динамо» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Крылья Советов» — «Динамо»
Матч команд Сергея Булатова и Сандро Шварца состоится в воскресенье, 29 ноября, в Самаре на «Солидарность Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.
В воскресенье, 29 ноября, «Крылья Советов» и московское «Динамо» сыграют в 16-м туре премьер-лиги.
У москвичей не самые приятные воспоминания от последнего выезда в Самару. 24 октября они проиграли здесь «Акрону» (1:3) в рамках 12-го тура. Тогда у бело-голубых прервалась серия из семи побед в чемпионате.
Но «Крылья» на своем поле играют не очень успешно — лишь одна победа в четырех последних матчах РПЛ. Были поражения от «Факела» (1:2) и «Зенита» (0:3), ничья со «Спартаком» (1:1) и победа над «Оренбургом» (2:0).
Другой малоприятный факт для волжан — они не могут забить в ворота динамовцев на протяжении трех очных официальных встреч. Речь об игре в Кубке России (0:4) и двух встречах в чемпионате (0:4 и 0:0).
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Крылья Советов» — «Динамо». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
2
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-22
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Балтика
|16
|6
|5
|5
|20-15
|23
|
8
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|5
|7
|18-21
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 4
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|1 : 0
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|14
|1
|4