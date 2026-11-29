Live
Сегодня, 00:30
«Ростов» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 16-го тура чемпионата России.
«Ростов» — «Краснодар»: личные встречи
В рамках чемпионата России соперники провели 33 матча. Ростовчане сумели одержать всего лишь три победы. По итогам пяти последних встреч «Краснодар» забили в ворота соперника шесть мячей и пропустили только один.
Ростовские болельщики не видели забитых мячей в ворота «Краснодара» больше двух лет — 8 марта 2024 года Мохаммад Мохебби оформил дубль и обеспечил команде последнюю на текущий момент победу (2:1)
«Краснодар»: форма в последних турах РПЛ
В последних пяти матчах подопечные Мурада Мусаева одержали всего одну победу. Но и проиграли однажды.
17 октября краснодарцы сумели уйти от поражения, уступая «Локомотиву» со счетом 1:3 и забив два мяча за пять минут. Но уже в следующем туре команда умудрилась пропустить мяч в компенсированное время и не удержать победу в поединке против «Балтики» (1:1)
«Ростов»: форма в последних турах РПЛ
В последних пяти матчах ростовчане одержали три победы и дважды сыграли вничью.
18 октября встреча «Ростова» и «Балтики» завершилась со счетом 0:0. После этого ростовчане обыграли дома «Локомотив» (2:0) и махачкалинское «Динамо» в гостях (3:0), поделили очки с «Зенитом» (2:2) и добились уверенной победы в домашнем матче против «Крыльев Советов» (3:0)
Примечательно, что в четырех матчах из пяти команде удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. И все «сухари» записал на свой счет 18-летний вратарь Артем Петров
Где смотреть трансляцию матча «Ростов» — «Краснодар»
В прямом эфире матч «Ростов» — «Краснодар» покажет телеканал «Матч Премьер». Игра стартует в 15:15 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча «Ростов» — «Краснодар»
Матч 16-го тура РПЛ состоится в воскресенье, 29 ноября, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.
Главным арбитром назначен Андрей Прокопов. Его помощниками станут Максим Гаврилин и Алексей Ермилов, ВАР — Павел Кукуян, АВАР — Сергей Чебан
В воскресенье, 29 ноября «Ростов» на своем поле сыграет с «Краснодаром» в матче 16-го тура РПЛ.
В воскресенье, 29 ноября, «Ростов» сыграет против «Краснодара» в 16-м туре российской премьер-лиги сезона-2026/27.
После первого круга «Ростов» (22 очка) занимал 6-е место в турнирной таблице. «Краснодар» набрал 27 очков и располагается на четвертой строчке.
В предыдущем туре чемпионата «Ростов» разгромил на своем поле «Крылья Советов» (3:0). «Краснодар» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1).
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Ростов» — «Краснодар». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
2
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-22
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Балтика
|16
|6
|5
|5
|20-15
|23
|
8
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|5
|7
|18-21
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 4
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|1 : 0
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|14
|1
|4