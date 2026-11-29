«Ростов» — «Краснодар»: личные встречи

В рамках чемпионата России соперники провели 33 матча. Ростовчане сумели одержать всего лишь три победы. По итогам пяти последних встреч «Краснодар» забили в ворота соперника шесть мячей и пропустили только один.

Ростовские болельщики не видели забитых мячей в ворота «Краснодара» больше двух лет — 8 марта 2024 года Мохаммад Мохебби оформил дубль и обеспечил команде последнюю на текущий момент победу (2:1)