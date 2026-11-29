Благоевич покинул пост главного тренера «Акрона»

Срджан Благоевич покинул пост главного тренера «Акрона», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Контракт с сербским специалистом расторгнут по соглашению сторон. Вместе с Благоевичем команду покинули его помощники Деян Фияла, Никола Станкович и Саша Семереди.

«Тренерский штаб Срджана Благоевича провел качественную работу, попытавшись внедрить новую игровую философию команды. Изменения были заметны, однако переходный этап затянулся, что подтверждает неудачная серия из шести поражений подряд. В конечном итоге в профессиональном спорте главное — это результат.

Понимаем, что нам нужно выправлять турнирное положение, и важно на этом этапе сменить эмоциональный фон, чтобы команда вышла из непростого психологического состояния», — заявил генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.

Благоевич возглавил тольяттинцев в июне 2026 года. Под его руководством команда провела 22 матча во всех турнирах, одержала 5 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

«Акрон» с 12 очками после 16 туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.