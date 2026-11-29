«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ

«Ростов» дома сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 16-го тура РПЛ — 1:1.

Встреча прошла на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.

На 62-й минуте счет открыл нападающий хозяев Олакунле Олусегун. На 71-й минуте защитник «Краснодара» Лукас Оласа восстановил равенство, реализовав пенальти.

«Краснодар» набрал 28 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 23 очками располагается на восьмой строчке.

В следующем туре 6 декабря «Ростов» сыграет на выезде с «Факелом», а «Краснодар» в этот же день примет «Рубин».