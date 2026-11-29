Барко пропустит матч «Спартака» с «Факелом»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не сыграет в матче 16-го тура РПЛ против «Факела».

Как сообщает Metaratings.ru, аргентинец останется в Москве и продолжит восстановление после микроповреждения, полученного на тренировке.

Барко пропустит третий матч красно-белых подряд. Ранее полузащитник не сыграл с «Оренбургом» (0:1) в FONBET Кубке России и махачкалинским «Динамо» (1:1) в чемпионате России.

В сезоне-2026/27 27-летний аргентинец провел 10 матчей в РПЛ, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Матч «Спартака» с «Факелом» пройдет в Воронеже 30 ноября. Перед игрой красно-белые находятся в таблице РПЛ на третьем месте с 30 очками.