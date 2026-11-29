«Крылья Советов» — «Динамо»: стартовые составы на матч РПЛ

«Крылья Советов» и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ.

Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре и начнется в 17.30 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Костанца, Горшков, Витюгов, Салтыков, Столбов, Макаров, Рахманович.

Запасные: Фролов, Кокарев, Ороз, Лепский, Абзалилов, Фернандес, Баньяц, Чесноков, Шарипов, Ахметов, Шитов, Саласси.

«Динамо»: Лунев, Касерес, Маричаль, Фернандес, Рубенс, Фомин, Глебов, Бителло, Гомес, Тюкавин, Гутьеррес.

Запасные: Расулов, Лещук, Скопинцев, Зайдензаль, Миранчук, Кутицкий, Маринкин, Окишор, Сергеев, Гладышев.