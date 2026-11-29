Вахтеев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Акрона»

Сергей Вахтеев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Акрона», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

39-летний специалист выступал за «Акрон» с 2018 по 2021 год, после чего начал тренерскую карьеру. В Академии Коноплева Вахтеев работал с командами U-16 и U-17 в качестве ассистента и главного тренера. В 2025 году он возглавил «Акрон-2».

16 ноября клуб объявил о закрытии второй команды по окончании сезона во второй лиге Б. Тогда Вахтеев вошел в тренерский штаб основного состава.

«Мы поддерживаем своих специалистов и даем возможность для продвижения и реализации профессиональных амбиций. Сергей Николаевич — уроженец Тольятти, он хорошо знаком с требованиями и работой нашего клуба, так как прошел разные ступени в своем развитии, а также знаком с футболистами первой команды», — заявил генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.

29 ноября тольяттинцы объявили об уходе Срджана Благоевича после шести поражений подряд. Сербский специалист возглавлял команду с июня 2026 года.

Ближайший матч «Акрон» проведет 5 декабря дома против «Оренбурга» в 17-м туре РПЛ.