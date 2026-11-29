Луис Энрике считает Глушенкова и Винисиуса игроками одного уровня

Нападающий «Зенита» Луис Энрике после победы над ЦСКА (4:1) в матче 16-го тура РПЛ ответил на вопрос «СЭ» о взаимодействии с одноклубником Максимом Глушенковым.

— Как вам матч против ЦСКА?

— Очень хорошая игра. Команда отлично действовала с первой до последней минуты. Нам нужно продолжать в том же духе, сохранять уверенность и готовиться к следующему матчу.

— Глушенков и Соболев отлично себя показывают. Каково вам играть с ними?

— Да, Глушенков и Соболев — отличные игроки, мои партнеры по команде. Мы постоянно общаемся на поле, у нас хорошее взаимопонимание. Это очень важно.

— В каком европейском клубе мог бы играть Глушенков, на ваш взгляд?

— В любом клубе Европы. У него огромный талант, он очень старательный парень и обладает прекрасными игровыми качествами.

— Кто круче: Глушенков или Винисиус Жуниор?

— Оба!

В субботу, 28 ноября «Зенит» разгромил ЦСКА (4:1) в матче 16-го тура РПЛ и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками. Идущее вторым «Динамо» отстает от петербуржцев на 2 очка, однако бело-голубые провели на одну игру меньше.