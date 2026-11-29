Луис Энрике назвал условие, которое приведет «Зенит» к чемпионству

Нападающий «Зенита» Луис Энрике рассказал «СЭ», что, по его мнению, поможет команде из Санкт-Петербурга выиграть чемпионат России-2026/27.

— «Зенит» способен выиграть чемпионат? Сейчас за титул борются пять команд.

— Да, конечно. Борьба очень напряженная. Нам нужно продолжать сохранять концентрацию и усердно работать, чтобы стать чемпионами.

В субботу, 28 ноября «Зенит» разгромил ЦСКА (4:1) в матче 16-го тура РПЛ и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками. Идущее вторым «Динамо» отстает от петербуржцев на 2 очка, однако бело-голубые провели на одну игру меньше.