Соболев о первом голе «Зенита» в матче с ЦСКА: «А что у нас, когда рикошет, теперь считается автогол? Я понять не могу?»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в своем Telegram-канале отреагировал на победу петербургской команды в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА (4:1).

«Раз у нас открытый микрофон, выскажусь. А что у нас, когда рикошет, теперь считается автогол? Я понять не могу? Что за бред? Питер всех с победой. Было смешно», — написал Соболев.

Соболев поучаствовал в первой голевой атаке «Зенита» в матче и был последним из зенитовцев на мяче. При этом официально гол записали на защитника ЦСКА Мохамеда Аззи, забившего в свои ворота.

Риторика Соболева отсылает к предматчевому ролику ЦСКА, где защитник армейского клуба Данил Круговой, воспитанник петербургской команды, выступил в роли стендап-комика. В его монологе было много отсылок к прошлому этапу карьеры в «Зените».

«Зенит» набрал 34 очка и поднялся на первое место в таблице. У идущего вторым московского «Динамо» (32 очка) есть игра в запасе. ЦСКА остался пятым с 26 очками.

В следующем туре «Зенит» 5 декабря примет «Балтику», а ЦСКА в этот же день в гостях сыграет с «Родиной».