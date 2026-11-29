Кузнецов заступился за Кругового: «Такие истории подогревают интерес к матчу. Мне поведение Соболева тоже не нравилось»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал «СЭ» ситуацию вокруг матча 16-го тура РПЛ между московской командой и «Зенитом» (1:4).

Перед игрой армейцы выпустили ролик, в котором защитник ЦСКА, воспитанник сине-бело-голубых Круговой выступил в роли стендап-комика с речью с отсылками к временам его выступлений за команду из Санкт-Петербурга. После матча на этот ролик ответили игроки «Зенита»: полузащитник Максим Глушенков и нападающий Александр Соболев.

«Кому это не понравилось? Все же отмечают Медиалигу за подколы и разогревы. Это всем интересно смотреть. Круговой ничего криминального не сделал, но находятся люди, которым это не нравится. Пусть оставляют свое мнение при себе. Мне тоже не нравилось, как Соболев себя вел по тому году. Но почему-то это затухло быстро. Такие истории подогревают интерес к матчу», — сказал Кузнецов «СЭ».