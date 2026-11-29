Ларин о словах Энрике по поводу уровня Глушенкова: «Говорю об этом уже много лет, Максим — топовый футболист»
Бывший директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова вингера «Зенита» и сборной Бразилии Луиса Энрике о своем одноклубнике Максиме Глушенкове.
В интервью «СЭ» Энрике заявил, что Глушенков и бразильский форвард «Реала» Винисиус играют на одном уровне.
«Если даже футболисты сборной Бразилии говорят то, о чем я говорю уже много лет, то, значит, я не выгляжу так смешно в глазах хейтеров Глушенкова и меня. Мне не нравится, когда о Максиме говорят в негативном тоне, когда у него что-то не получается: либо он не забивает, либо не отдает голевые передачи. Даже у Месси бывали неудачные матчи, однако все понимали, что это великий футболист. Я не говорю, что Глушенков — великий футболист, но для российского чемпионата он — топовый игрок», — сказал Ларин «СЭ».
В сезоне-2026/27 Глушенков провёл 15 матчей в РПЛ, забил 12 голов и отдал семь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 15 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
2
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-22
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Балтика
|16
|6
|5
|5
|20-15
|23
|
8
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|16
|3
|8
|5
|15-18
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|5
|7
|18-21
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Родина
|16
|4
|3
|9
|17-31
|15
|
14
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 4
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|1 : 0
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|1 : 2
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|14
|1
|4