Ларин о словах Энрике по поводу уровня Глушенкова: «Говорю об этом уже много лет, Максим — топовый футболист»

Бывший директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова вингера «Зенита» и сборной Бразилии Луиса Энрике о своем одноклубнике Максиме Глушенкове.

В интервью «СЭ» Энрике заявил, что Глушенков и бразильский форвард «Реала» Винисиус играют на одном уровне.

«Если даже футболисты сборной Бразилии говорят то, о чем я говорю уже много лет, то, значит, я не выгляжу так смешно в глазах хейтеров Глушенкова и меня. Мне не нравится, когда о Максиме говорят в негативном тоне, когда у него что-то не получается: либо он не забивает, либо не отдает голевые передачи. Даже у Месси бывали неудачные матчи, однако все понимали, что это великий футболист. Я не говорю, что Глушенков — великий футболист, но для российского чемпионата он — топовый игрок», — сказал Ларин «СЭ».

В сезоне-2026/27 Глушенков провёл 15 матчей в РПЛ, забил 12 голов и отдал семь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 15 миллионов евро.