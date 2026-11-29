«Ростов» — «Краснодар»: Прокопову понадобилась помощь Кукуяна. Пенальти назначен правильно

На 68-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» судья Андрей Прокопов ошибочно не назначил пенальти в пользу гостей и продолжил игру. Но очень быстро в его действия вмешались видеоассистенты Павел Кукуян и Сергей Чебан, которые предложили арбитру посмотреть повторы на мониторе у поля.

Рефери убедился, что в том эпизоде Умар Сако левой рукой остановил мяч, посланный Магомедом Оздоевым. Уже вскоре Прокопов объявил: «После видеопросмотра определено: игрок команды «Ростов» номер 3 наказывается пенальти за игру рукой».

Итоговое решение бригады верное.