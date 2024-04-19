Семак рассказал, от чего будет зависеть план на матч с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что пока не ясен план на матч 25-го тура РПЛ с «Оренбургом». Он отметил, что все зависит от того, кто из игроков сможет участвовать в этой встрече.

— С учетом отсутствия Дугласа Сантоса из-за дисквалификации, насколько это возвращает вас к варианту второго тайма с «Краснодаром» с Артуром на левом фланге защиты? Какие опции у вас существуют, учитывая дефицит крайних защитников, о котором вы говорите?

— Варианты у нас определенные есть, есть и вариант, где мы можем сыграть с тройкой центральных защитников, есть вариант, при котором мы будем действовать и в четверке. И по ходу матча мы можем перестраиваться. По поводу тактической схемы, у ребят есть определенное понимание. А что касается самой игры, мы решим, как будем играть немножко позже. После того, как поймем, кто в каком состоянии находится, есть ли у кого повреждения, которые не позволят сыграть, как восстановились игроки, которые провели до этого матч и уже примем решение исходя из состояния наших футболистов.

Встреча команд пройдет 21 апреля на «Газпром Арене». Начало — в 16.15 мск.