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Сегодня, 11:31

Семак рассказал, от чего будет зависеть план на матч с «Оренбургом»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что пока не ясен план на матч 25-го тура РПЛ с «Оренбургом». Он отметил, что все зависит от того, кто из игроков сможет участвовать в этой встрече.

— С учетом отсутствия Дугласа Сантоса из-за дисквалификации, насколько это возвращает вас к варианту второго тайма с «Краснодаром» с Артуром на левом фланге защиты? Какие опции у вас существуют, учитывая дефицит крайних защитников, о котором вы говорите?

— Варианты у нас определенные есть, есть и вариант, где мы можем сыграть с тройкой центральных защитников, есть вариант, при котором мы будем действовать и в четверке. И по ходу матча мы можем перестраиваться. По поводу тактической схемы, у ребят есть определенное понимание. А что касается самой игры, мы решим, как будем играть немножко позже. После того, как поймем, кто в каком состоянии находится, есть ли у кого повреждения, которые не позволят сыграть, как восстановились игроки, которые провели до этого матч и уже примем решение исходя из состояния наших футболистов.

Встреча команд пройдет 21 апреля на «Газпром Арене». Начало — в 16.15 мск.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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Семак: «Оренбург» — одна из лучших команд в весенней части сезона»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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