Семак объяснил, почему выпустил Ерохина в стартовом составе на игру с «Уфой»
16:25
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему Александр Ерохин вышел в стартовом составе на матч 9-го тура Тинькофф-РПЛ против «Уфы».
— Саша Ерохин неплохо смотрится в начале сезона и заслужил право выйти в основе, — сказал Семак в эфире «Матч премьер». — Он хорошо играет вверху, «Уфа» хорошо обороняется, у нее высокие игроки, думаю, будет много навесов.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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