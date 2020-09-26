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Семак объяснил, почему выпустил Ерохина в стартовом составе на игру с «Уфой»

16:25

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему Александр Ерохин вышел в стартовом составе на матч 9-го тура Тинькофф-РПЛ против «Уфы».

— Саша Ерохин неплохо смотрится в начале сезона и заслужил право выйти в основе, — сказал Семак в эфире «Матч премьер». — Он хорошо играет вверху, «Уфа» хорошо обороняется, у нее высокие игроки, думаю, будет много навесов.

Зенит — Уфа

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