Семак объяснил, почему выпустил Ерохина в стартовом составе на игру с «Уфой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему Александр Ерохин вышел в стартовом составе на матч 9-го тура Тинькофф-РПЛ против «Уфы».

— Саша Ерохин неплохо смотрится в начале сезона и заслужил право выйти в основе, — сказал Семак в эфире «Матч премьер». — Он хорошо играет вверху, «Уфа» хорошо обороняется, у нее высокие игроки, думаю, будет много навесов.