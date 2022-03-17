Семак объяснил, почему новичок «Зенита» Адамов получает мало игровой практики

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 22-го тура премьер-лиги против «Арсенала».

— Уехал Ракицкий, недоступен Ловрен. Почему не играет Адамов?

— Он играл на Кубок. Он будет и дальше играть в зависимости от того, что нам нужно. Арсен адаптируется, привыкает, вопросов нет. Ему нужно немного времени, чтобы почувствовать партнеров, адаптироваться к ним. На его позиции играет Барриос и играет очень хорошо. Арсен — наша боевая единица.

— После матча с «Крыльями» к вам возникли вопросы на тему игры в первом тайме. Вы уже сделали какие-то выводы?

— Выводы нужно делать после каждого матча. Легионерам сложно играть в таких климатических условиях, как в Самаре. В первом тайме было много потерь, связанных с климатом и с качеством газона. В таких условиях позиционно атаковать сложнее, чем на контратаках. Многие команды просто приезжают, обороняются и ждут ошибки соперника. Естественно, играть с такими клубами непросто. Когда мы отодвигаем Дугласа Сантоса в оборону, теряем в креативности впереди. Мы пытаемся ротировать состав и менять игроков, чтобы был баланс. В любом случае команда забивает много, что нас радует. По обороне мы понимаем проблемы, хотели бы пропускать меньше, но мы работаем над этим. Ребята стараются и делают свой максимум. Многое зависит от того, кто в какой форме. Если один-два игрока выпадают, то острота пропадает.

Арсен Адамов перешел в «Зенит» из «Урала» в январе. 22-летний россиянин еще ни разу не выходил на поле в составе новой команды в чемпионате России, однако полностью отыграл матч с «КАМАЗом» (6:0) в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Матч 22-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Арсенал» состоится в субботу, 19 марта, начало — в 19.30 (мск).