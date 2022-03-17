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Сегодня, 11:34

Семак объяснил, почему новичок «Зенита» Адамов получает мало игровой практики

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 22-го тура премьер-лиги против «Арсенала».

— Уехал Ракицкий, недоступен Ловрен. Почему не играет Адамов?

— Он играл на Кубок. Он будет и дальше играть в зависимости от того, что нам нужно. Арсен адаптируется, привыкает, вопросов нет. Ему нужно немного времени, чтобы почувствовать партнеров, адаптироваться к ним. На его позиции играет Барриос и играет очень хорошо. Арсен — наша боевая единица.

— После матча с «Крыльями» к вам возникли вопросы на тему игры в первом тайме. Вы уже сделали какие-то выводы?

— Выводы нужно делать после каждого матча. Легионерам сложно играть в таких климатических условиях, как в Самаре. В первом тайме было много потерь, связанных с климатом и с качеством газона. В таких условиях позиционно атаковать сложнее, чем на контратаках. Многие команды просто приезжают, обороняются и ждут ошибки соперника. Естественно, играть с такими клубами непросто. Когда мы отодвигаем Дугласа Сантоса в оборону, теряем в креативности впереди. Мы пытаемся ротировать состав и менять игроков, чтобы был баланс. В любом случае команда забивает много, что нас радует. По обороне мы понимаем проблемы, хотели бы пропускать меньше, но мы работаем над этим. Ребята стараются и делают свой максимум. Многое зависит от того, кто в какой форме. Если один-два игрока выпадают, то острота пропадает.

Арсен Адамов перешел в «Зенит» из «Урала» в январе. 22-летний россиянин еще ни разу не выходил на поле в составе новой команды в чемпионате России, однако полностью отыграл матч с «КАМАЗом» (6:0) в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Матч 22-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Арсенал» состоится в субботу, 19 марта, начало — в 19.30 (мск).

Арсен Адамов
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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