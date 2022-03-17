Караваев рассказал, почему не поедет в сборную России

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев перед матчем 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» рассказал, почему не поедет в сборную России.

— Валерий Карпин сказал, что вы хотите набрать форму и пока не готовы, поэтому вас не вызвали в сборную. Но в «Зените» вы постоянно играете. Вам правда нужно набрать форму?

— Мы созвонились и на данном этапе решили, что лучше мне готовиться с «Зенитом» — возможно, в двухразовом режиме. Я пропустил ответный матч с «Бетисом», с «Рубином». Потом выходил на замену, но все равно нужно больше времени, чтобы помогать ребятам все 90 минут. В любой другой ситуации я был бы там.

Напомним, сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. В состав команды вошли 27 футболистов.