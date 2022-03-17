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Караваев рассказал, почему не поедет в сборную России

Караваев заявил, что общался с Карпиным по телефону
Гоша Чернов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев перед матчем 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» рассказал, почему не поедет в сборную России.

— Валерий Карпин сказал, что вы хотите набрать форму и пока не готовы, поэтому вас не вызвали в сборную. Но в «Зените» вы постоянно играете. Вам правда нужно набрать форму?

— Мы созвонились и на данном этапе решили, что лучше мне готовиться с «Зенитом» — возможно, в двухразовом режиме. Я пропустил ответный матч с «Бетисом», с «Рубином». Потом выходил на замену, но все равно нужно больше времени, чтобы помогать ребятам все 90 минут. В любой другой ситуации я был бы там.

Напомним, сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. В состав команды вошли 27 футболистов.

Вячеслав Караваев
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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 1 : 0
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Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
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Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

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Александр Соболев

Спартак

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