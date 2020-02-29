Семак объяснил, почему играл Лунев, а не Кержаков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 20-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» (0:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— С чем связаны ошибки игроков в простых ситуациях?

— Сложно обьяснить, когда в простых ситуациях ошибаются футболисты. Почему? Наверно, и сами футболисты вам не ответят. Может быть, на принятие решений давили результат, напряжение матча, сумбур, первая официальная игра. Мы старались играть сложно, но надо было играть быстрее, проще, точнее.

— Как вам игра Малкома?

— Он не играл полгода. Сегодня он двигался хорошо, но будет еще прибавлять, создавать больше остроты. Но нельзя забывать, что мы играли с одной из лучших команд лиги, так что проявить себя было не так легко.

— Прошлый год в воротах заканчивал Кержаков, вроде бы неплохо играл, с ним «Зенит» ни разу не проиграл в премьер-лиге. Почему решили вернуть Лунева?

— Это новая часть сезона. На сборах изначально Миша был сильнее, но в последних товарищеских матчах Андрей играл хорошо. Мы смотрим не только контрольные игры, но и тренировки.