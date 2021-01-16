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Семак объяснил отсутствие Азмуна на первом сборе «Зенита»

15:20
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед началом сборов в Дубае рассказал, почему нападающий Сердар Азмун пропустил первый день занятий.

— Азмуна не было на первой тренировке. Где он? — вопрос Семаку.

— Сложности во взаимоотношениях между странами. С трудом продвигался вопрос получения визы, но она получена. Он должен уже ночью или утром прилететь и присоединиться к команде.

(Гоша Чернов)

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