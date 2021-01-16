Семак объяснил отсутствие Азмуна на первом сборе «Зенита»
15:20
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед началом сборов в Дубае рассказал, почему нападающий Сердар Азмун пропустил первый день занятий.
— Азмуна не было на первой тренировке. Где он? — вопрос Семаку.
— Сложности во взаимоотношениях между странами. С трудом продвигался вопрос получения визы, но она получена. Он должен уже ночью или утром прилететь и присоединиться к команде.
(Гоша Чернов)
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