Семак объяснил отсутствие Азмуна на первом сборе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед началом сборов в Дубае рассказал, почему нападающий Сердар Азмун пропустил первый день занятий.

— Азмуна не было на первой тренировке. Где он? — вопрос Семаку.

— Сложности во взаимоотношениях между странами. С трудом продвигался вопрос получения визы, но она получена. Он должен уже ночью или утром прилететь и присоединиться к команде.

(Гоша Чернов)

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