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В Германии утверждают, что «Вольфсбург» может выкупить у «Динамо» Филиппа

13:13
Максимилиан Филипп. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максимилиан Филипп. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Вольфсбург» хочет подписать 27-летнего нападающего Максимилиана Филиппа. Об этом сообщил управляющий директор клуба Йорг Шмадтке.

«Если нас устроят условия, то мы бы хотели продолжить работу с ним, — цитирует Шмадтке Kicker.

Напомним, что Филипп принадлежит «Динамо». Он выступает на правах аренды за «Вольфсбург», который заплатил за него бело-голубым 2 миллиона евро.

В соглашении есть опция выкупа за 11 миллионов евро. «Вольфсбург» надеется снизить эту сумму.

Филипп перешел в «Вольфсбург» в октябре 2020 года. На счету 27-летнего немца 3 гола и 2 результативных передачи в 21 матчах за «волков».

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