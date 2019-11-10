Семак идет в темпе Спаллетти
Победив «Арсенал», «Зенит» набрал 100-е очко в 47 матчах под руководством Сергея Семака. 43-летний специалист стал шестым тренером, добравшимся до этой отметки во главе питерской команды. Те же 47 игр на набор 100 очков потратил Лучано Спаллетти, выигравший первые два чемпионата. Андре Виллаш-Боаш взял сотое очко в 42 игре, Дик Адвокат и Властимил Петржела — в 52-й, Юрий Морозов — в 57-й. (Кирилл Бурдаков)
Тренеры «Зенита», набравшие 100 очков в чемпионатах России
|
Тренер
|
Годы
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
Лучано Спаллетти
|
2010-2013
|
124
|
74
|
37
|
13
|
239-106
|
259
|
69,62
|
Дик Адвокат
|
2006-2009
|
98
|
46
|
33
|
19
|
165-103
|
171
|
58,16
|
Властимил Петржела
|
2003-2006
|
96
|
48
|
25
|
23
|
159-106
|
169
|
58,68
|
Андре Виллаш-Боаш
|
2014-2016
|
69
|
44
|
16
|
9
|
142-60
|
148
|
71,50
|
Юрий Морозов
|
2000-2002
|
67
|
33
|
19
|
15
|
102-67
|
118
|
58,71
|
Сергей Семак
|
2014, 2018-н.в.
|
47
|
31
|
7
|
9
|
88-38
|
100
|
70,92
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