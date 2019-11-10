Семак идет в темпе Спаллетти

Победив «Арсенал», «Зенит» набрал 100-е очко в 47 матчах под руководством Сергея Семака. 43-летний специалист стал шестым тренером, добравшимся до этой отметки во главе питерской команды. Те же 47 игр на набор 100 очков потратил Лучано Спаллетти, выигравший первые два чемпионата. Андре Виллаш-Боаш взял сотое очко в 42 игре, Дик Адвокат и Властимил Петржела — в 52-й, Юрий Морозов — в 57-й. (Кирилл Бурдаков)

Тренеры «Зенита», набравшие 100 очков в чемпионатах России

Тренер Годы И В Н П М О % очков Лучано Спаллетти 2010-2013 124 74 37 13 239-106 259 69,62 Дик Адвокат 2006-2009 98 46 33 19 165-103 171 58,16 Властимил Петржела 2003-2006 96 48 25 23 159-106 169 58,68 Андре Виллаш-Боаш 2014-2016 69 44 16 9 142-60 148 71,50 Юрий Морозов 2000-2002 67 33 19 15 102-67 118 58,71 Сергей Семак 2014, 2018-н.в. 47 31 7 9 88-38 100 70,92

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр