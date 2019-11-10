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Семак идет в темпе Спаллетти

19:10
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Победив «Арсенал», «Зенит» набрал 100-е очко в 47 матчах под руководством Сергея Семака. 43-летний специалист стал шестым тренером, добравшимся до этой отметки во главе питерской команды. Те же 47 игр на набор 100 очков потратил Лучано Спаллетти, выигравший первые два чемпионата. Андре Виллаш-Боаш взял сотое очко в 42 игре, Дик Адвокат и Властимил Петржела — в 52-й, Юрий Морозов — в 57-й. (Кирилл Бурдаков)

Тренеры «Зенита», набравшие 100 очков в чемпионатах России

Тренер

Годы

И

В

Н

П

М

О

% очков

Лучано Спаллетти

2010-2013

124

74

37

13

239-106

259

69,62

Дик Адвокат

2006-2009

98

46

33

19

165-103

171

58,16

Властимил Петржела

2003-2006

96

48

25

23

159-106

169

58,68

Андре Виллаш-Боаш

2014-2016

69

44

16

9

142-60

148

71,50

Юрий Морозов

2000-2002

67

33

19

15

102-67

118

58,71

Сергей Семак

2014, 2018-н.в.

47

31

7

9

88-38

100

70,92

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