Семак — о дебюте Нино: «Хорошо и достаточно уверенно играл. Он очень хорошо работает с мячом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют новичка команды Нино в товарищеском матче с «Аль-Фатехом» — 1:1.

«Хорошо и достаточно уверенно играл. Он очень хорошо работает с мячом, это видно. У него очень хорошая и качественная передача, и сейчас нужно потихоньку налаживать взаимосвязи в линиях и адаптироваться к нашим требованиям относительно того, как мы играем в тех или иных ситуациях. Думаю, над этим еще предстоит поработать, но в целом — хорошая игра», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

5 января 26-летний бразилец подписал с «Зенитом» контракт до 2028 года. В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.