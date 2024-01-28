Игнатьев близок к переходу в сербский «Железничар»

По данным «СЭ», нападающий Иван Игнатьев, скорее всего, продолжит карьеру за рубежом.

25-летний форвард отправился в Сербию, чтобы заключить соглашение с «Железничаром» — 14-й командой текущего чемпионата.

Контракт будет рассчитан на полгода. За это время российский футболист рассчитывает проявить себя, чтобы в дальнейшем иметь при переговорах более сильные позиции.

Последний год Игнатьев провел в «Сочи». В нынешнем сезоне у него в РПЛ 12 матчей, 2 гола и 1 результативная передача.